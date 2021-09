Ils cherchaient du boulot dans la communication, en marketing ou encore dans le domaine de l’événementiel. Et ils ont finalement trouvé… grâce à la crise du Covid !

Si les dix-huit derniers mois ont été synonymes de pertes d’emplois, de licenciements et de cessations d’activité, de nombreux emplois sont également directement nés de la filière Covid. La pandémie a impacté tous les métiers et le monde du travail, qui a redéfini ses propres règles. "On peut réellement parler d’une filière Covid, c’est difficile à chiffrer mais il est certain que des jobs ont émergé ces derniers mois", assure Marc Vandeleene, porte-parole de Manpower, une des plus grandes agences d’intérim du pays.