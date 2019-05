Le dossier voitures-salaires, divise. Vous voulez supprimer cet avantage fiscal ?

"Non. Ecolo veut retirer aux gens leur véhicule. Cet avantage fiscal coûte plusieurs milliards € à l’État belge et ils veulent investir cet argent dans les bus, les transports en commun (NdlR : selon Jean-Marc Nollet, Ecolo veut plutôt que cette somme soit reversée en net directement au travailleur). On s’y oppose car ce serait en réalité une diminution de salaire pour les gens de l’ordre de 500 à 700 € par mois. Cet argent doit rester dans leur portefeuille et ils doivent pouvoir l’utiliser à autre chose, et même progressivement ne plus avoir le choix. Nous voulons que les voitures de société soient remplacées par des véhicules plus verts : voiture électrique, hybride, etc. Il faut mettre une contrainte aux entreprises. Les voitures-salaires peuvent aussi se transformer en appartements-salaires."

Comment cela ?

"Nous voulons que les travailleurs conservent l’avantage fiscal, mais qu’il soit investi dans un loyer, un prêt hypothécaire, dans tout ce qui contribue à réduire la distance entre le travail et le lieu de vie, pour diminuer le nombre de voitures sur les routes. Une personne qui vit à Dour et trouve un travail à Gembloux, plutôt que de faire les navettes tous les matins, doit pouvoir acheter un logement là-bas. Cela a du sens en termes d’aménagement du territoire."

Et pour l’achat d’un véhicule propre, y aurait-il un incitant ?

"Le basculement doit se faire via la taxe de circulation, payée à l’achat. Son montant doit se faire selon deux critères : les émissions de CO 2 et la puissance."

Pourquoi la puissance ?

"Une petite essence doit garder une chance face à une grosse voiture électrique. Car la voiture électrique émet aussi du CO 2 lors de sa construction. Il faudra un peu de temps avant que l’électrique ne soit accessible à tous. Mais il faut donner un signal aux constructeurs pour dire qu’on ne veut plus de certains modèles."