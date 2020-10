Pour Jean Ruelle et Yves Coppieters, il y a urgence à affiner ces données.

Depuis le début de la crise sanitaire, les interrogations portant sur l’origine des contaminations taraudent légitimement tout un chacun, sans guère de réponses très claires. La raison ? Aucune étude au niveau national n’a encore été lancée pour comprendre ce qui peut favoriser l’exposition au Covid-19.

"Pour le moment, on se base sur des études réalisées à l’étranger quand il s’agit de s’intéresser au lien de cause à effet entre formation d’un cluster et fréquentation dans les bars ou les restaurants. On imagine que certaines situations sont à risques, mais ce ne sont que des hypothèses, on n’a toujours pas de réelle certitude", pointe du doigt Yves Coppieters, professeur de santé publique à l’ULB.