Depuis plus de 40 ans, les Émirats arabes unis sont dans l’illégalité, au nez et à la barbe d’une justice belge impuissante.

Travailleurs non déclarés, salaires au rabais, paiements en cash, refus d’octroi des congés, harcèlement moral…

Les murs de la prestigieuse ambassade des Émirats arabes unis, installée avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles, cachent une incommensurable fraude sociale. Des dizaines de travailleurs - cuisiniers, secrétaires, responsables administratifs, traducteurs, chauffeurs et femmes de ménage - n’ont jamais été déclarés et ont été payés au noir, donc sans protection sociale en cas d’accident, sans indemnités de licenciement et sans pouvoir prétendre à une pension.