Depuis ce lundi 15 juin, chaque passager qui veut embarquer à bord d’un avion en Belgique, que ce soit de Zaventem ou Charleroi, doit se soumettre à l’entrée de l’aéroport, à un contrôle de température corporelle. Les personnes qui présentent plus de 38° C sont envoyées chez un médecin qui décide alors de les interdire ou non d’embarquer. Une première passagère a ainsi été refusée, contrainte de rater son avion, ce lundi après-midi.