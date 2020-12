Côté recyclage, la Belgique compte parmi les bons élèves depuis des années. Et cela se vérifie encore aujourd’hui au travers d’une étude menée dans 14 pays au sujet des habitudes de recyclage des Européens, commandée par l’association européenne Every Can Counts (ECC).

Les Belges sont même quatre sur dix à affirmer que l’environnement prime sur l’économie, en dépit des conséquences terribles de la crise du Covid. "La pandémie a créé une prise de conscience plus grande et plus rapide des citoyens, et notamment en Belgique ", souligne David Van Heuverswyn, directeur du programme Every Can Counts, pour expliquer que durant les premiers mois de confinement 57 % des Belges déclarent avoir recyclé davantage qu’ils ne le faisaient auparavant.

C’est aussi peut-être dû au fait que chacun est resté davantage chez soi, avec une possibilité de tri bien plus facile que dans l’espace public, où les possibilités de tri sélectif sont faibles : " Or, une canette sur trois est consommée en dehors du foyer et en majorité n’est pas correctement triée ", rappelle le directeur.

Des poubelles de tri trop pleines

Les entreprises sont d’ailleurs montrées du doigt puisqu’un Belge sur cinq considère que son employeur ne se soucie pas de mettre à disposition des poubelles sélectives sur son lieu de travail et que, s’il y en a, elles sont "toujours pleines" pour 24 % des interrogés.

Heureusement, cela bouge : l’accord de gouvernement prévoit de développer la consigne des canettes dans le cadre du recyclage des bouteilles de boissons (y compris leurs bouchons), qui doit atteindre 90 % d’ici 2029. " Pour l’instant, ce taux (qui recouvre bouteilles plastiques et canettes) est de l’ordre de 40 %."

Un sacré travail de sensibilisation reste à faire, même si le terreau belge est favorable : selon l’étude, la moitié des Belges s’inquiètent de savoir si l’emballage d’un produit peut être recyclé avant de passer en caisse et ont cessé d’acheter ceux qui ne peuvent l’être. " Les citoyens se rendent compte de l’urgence du problème et sont prêts à travailler à la mise en place d’une véritable économie circulaire ", ajoute David Van Heuverswyn. Aujourd’hui, trier est un acte citoyen obligatoire, et trier mieux, une piste d’avenir.