Sungai, bébé orang-outan né en octobre dernier, est décédé. Il souffrait d'une malformation de la mâchoire qui l'empêchait de se nourrir correctement. Quand elle a été découverte, il était déjà malheureusement trop tard pour le sauver.

"Notre petit bout, celui qui nous faisait fondre le cœur par tous ses gestes d’amour échangés avec sa maman Sinta, celui qui nous faisait tant sourire avec ses mimiques uniques et ses poils sens dessus dessous, a rejoint, sans prévenir, le paradis des animaux partis trop vite", écrit le parc Pairi Daiza sur sa page Facebook.

Une équipe d'experts et de vétérinaires a bien tenté de le sauver, mais il était trop affaibli pour s'en sortir. "Cette mort est d’une tristesse infinie pour ses parents et pour nous, qui savons que la petite enfance des animaux est une période de tous les dangers. Mais nous savons qu’elle l’est tout autant pour vous toutes et tous, qui avez découvert Sungai avec nous et l’avez vu grandir depuis près de 9 mois."