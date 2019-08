1. Les Druivenfeesten d’Overijse

Elles se déroulent tout le week-end et jusqu’au 28 août. Au programme ; animations, visites guidées, marché de produits locaux (raisins, jus et vins), ponctuée, le mercredi 28, par l’épreuve cycliste professionnelle la Course des Raisins.

2. Les serristes vignerons

Une visite chez Soniën, par exemple, vous permettra de découvrir ce métier difficile, la vigne demandant un entretien permanent, l’hiver servant à remettre en état les serres. Vous apprendrez que la remise en route du chauffage se déroule en plusieurs phases, en février puis en mars, afin de proposer du raisin de juillet à fin septembre. Produit bio, il est fait usage d’acariens pour manger les parasites. Vous saurez aussi que les grappes moins belles sont conservées sur la vigne pour la production de jus ou pour celle de vin, les vendanges ayant lieu en septembre-octobre.

3. Séances de rattrapage

Hoeilaart fêtera son produit phare du 13 au 18 septembre. Quant au vin produit au vignoble du Bois des Dames, il sera à découvrir lors de la braderie de La Hulpe, les 23 et 24 septembre. Il est à noter que Genval dispose aussi d’un petit vignoble de quartier, le nom d’un écrivain belge étant donné à chaque cuvée tandis qu’une artiste de chez nous réalise le dessin de l’étiquette. Amusant : on peut parrainer un ou plusieurs pieds de vigne.