François Desquesnes, chef de groupe CDH au Parlement de Wallonie, identifie trois dossiers sur lesquels la "léthargie" du gouvernement wallon est particulièrement prégnante.

1. La taxe auto. "Julien Matagne a interpellé le ministre Crucke à l’occasion du Salon de l’auto. On a demandé quand les nouvelles taxes seraient mises en place, sur quels critères précis. Jean-Luc Crucke a répondu avec du blabla. Il est très fort pour ça. Mais nos concitoyens ont besoin de décisions ! "

2. La bulle photovoltaïque . "Il y a 1,8 milliard € de dettes à gérer. Crucke avait mis en place un décret permettant la mise en œuvre d’une solution pour 2019. Philippe Henry m’a confirmé que c’était reporté et que l’urgence n’est plus d’actualité ! Je crois rêver."