Les conséquences économiques de la crise coronavirus analysées par trois économistes.

La Chambre a voté ce jeudi la confiance au gouvernement de Sophie Wilmès. Celui-ci sera doté de pouvoirs spéciaux pour s’attaquer aux conséquences sanitaires mais aussi économiques du coronavirus. Dans la foulée de la plénière, le groupe des 10 (syndicats et patronat) devait se réunir pour discuter des impacts économiques du confinement. Un nouveau groupe d’analyse de l’impact économique, spécifiquement créé par le gouvernement pour l’occasion, devait également se réunir ce jeudi soir pour la première fois. Au cœur de leur questionnement : comment éviter une catastrophe économique en plus de sanitaire et à quelle ampleur faut-il s’attendre ?

