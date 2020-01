Ce sera une première depuis l’adoption de la loi dépénalisant l’euthanasie sous conditions en 2002. Trois médecins devront répondre, devant les assises de Flandre orientale, d’un assassinat, en fait d’une euthanasie pratiquée sur Tine Nys, une patiente qui présentait des troubles psychiatriques depuis des années. La jeune femme avait tenté à plusieurs reprises de se suicider.

Le jour de Noël 2009, Tine Nys a fait cette demande d’euthanasie. Celle-ci a été pratiquée le 27 avril 2010 à Saint-Nicolas. La famille proche de la jeune femme - son père, sa mère et des deux sœurs - était présente, selon le vœu de Tine, qui avait alors 38 ans.

Il était 22 heures. Le docteur Joris Van Hove, le médecin qui a posé l’acte, est visiblement mal préparé. Il est de garde et n’a pas coupé son GSM. Il est appelé par des patients pendant l’euthanasie. Contrairement à ce que la psychiatre Godelieve Thienpont a dit à la famille, Tine Nys doit mourir par injection et non pas en ingérant une boisson.