Découvrez trois métiers inconnus exercés au sein du parc Walibi.

Les deux louves du parc

Walibi - qui existe depuis 45 ans - c’est plus de 1,5 million de visiteurs par an pour 42 attractions dont celle du Loup-Garou tenue cette année pour la première fois par les jumelles Albane et Solène.

Sur les 800 collaborateurs par saison, voici deux nouvelles saisonnières âgées tout juste de 18 ans. "On est fan de Walibi depuis toute petite, confient celles qui habitent à moins de 30 minutes du parc. On peut travailler ici dès 16 ans mais si on n’est pas majeures, on n’a pas de responsabilités. On appréhendait un peu de s’occuper de la montagne russe car c’est gros et beaucoup de responsabilités à apprendre. Si on met mal le harnais, le train est parti…" Ravies d’avoir été choisies parmi ceux qui passeront dans l’émission, Albane et Solène - qui se différencient grâce à un grain de beauté sur le front ! - se trouvent toutefois "bizarres" à l’écran. "La voix n’est pas la même, sourient les deux pétillantes jumelles - donc deux fois plus de sourires - qui ont eu une formation sur comment répondre poliment aux gens qui les draguent. Même si on se fait insulter, il faut y aller !"

(...)