Il y a un mois, une étude du CHU de Lille montre que les patients souffrant d’obésité ont sept fois plus de risques d’être placés sous ventilation que les malades avec un poids normal. Leur mortalité serait également plus élevée. En Belgique, plusieurs hôpitaux viennent d'aboutir à la même conclusion ces dernières semaines : les patients Covid-19 en surpoids se retrouvent plus rapidement dans les unités de Soins Intensifs et connaissent une évolution plus grave de la maladie. C’est d'ailleurs ce qu’a rapporté l’UZ Leuven, environ trois quarts des patients atteints du Coronavirus en Soins Intensifs étaient en surpoids (IMC supérieur à 25) et que l’IMC (Indice de Masse Corporelle) étaient en moyenne de 29.

