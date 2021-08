Les patients immunodéprimés, les profils à risques et les personnes âgées sont ciblés par la Task Force vaccination.

Pendant que le variant Delta vient perturber les vacances d’été dans de nombreux pays européens, et ce, malgré la campagne vaccinale, plusieurs scientifiques commencent à évoquer l’éventualité de proposer une troisième dose pour les plus fragiles.

En une semaine, l’Allemagne et Israël ont annoncé le lancement d’une campagne de rappel pour les personnes âgées notamment. En Allemagne, le rappel sera dans un premier temps destiné aux personnes vulnérables et à toutes celles qui ont reçu AstraZeneca ou Johnson&Johnson. Ces dernières se verront administrer une dose de vaccin Moderna ou Pfizer.

Et en Israël, le Premier ministre, Naftali Bennett, a annoncé une campagne autorisant l’administration d’une troisième dose aux personnes âgées de plus de 60 ans, les plus à risque face au Covid-19.

Au Royaume-Uni, il avait déjà été évoqué la mise en place d’une campagne de troisième injection et en France, une troisième dose est déjà recommandée pour les personnes immunodéprimées, et le gouvernement a évoqué la possibilité d’étendre cette injection supplémentaire aux personnes âgées.

Mais alors que certains pays sont encore très peu avancés dans la vaccination, pourquoi proposer une troisième dose ? "L’injection d’une troisième dose servirait de booster afin de relancer l’immunité du patient, plusieurs mois après la première vaccination, et ce, surtout face à la contagiosité du variant Delta", indique Yves Van Laethem.

Diverses études récentes montrent en effet que "la réponse immunitaire est réduite ou en déclin rapide après une vaccination complète contre le Covid-19", chez certaines populations, "en particulier pour les patients immunodéprimés ainsi que les personnes très âgées et celles nécessitant des soins."