Eric Boschman ne prend pas souvent le train mais il n’est pas près d’oublier son expérience de navetteur lors d’un trajet à destination de Charleroi depuis Bruxelles-Midi le 10 janvier aux alentours de 14 h.

Si tout allait plutôt bien avant de se rendre sur le quai 21 où il s’apprêtait à monter dans son train, la stupeur fut totale pour ce célèbre sommelier âgé de 54 ans, une fois arrivé aux abords des voies. "Les quais étaient recouverts de mégots et les voies jonchées de mégots, de canettes et de bouteilles. Il y avait seulement quelques poubelles qui se battaient en duel sur le quai, mais chacun sait que si les lieux ne sont pas nettoyés et maintenus propres, les usagers ne vont pas les respecter. C’est un cercle vicieux : plus, c’est délaissé, moins c’est nettoyé et moins les gens font attention", témoigne-t-il.

Du coup, il a voulu partager son témoignage sur Facebook (voir ci-contre) et son post a suscité de très nombreuses réactions sur le réseau social. "Je prends le train de manière occasionnelle, mais après avoir remarqué cette saleté, j’ai voulu le partager. Les réactions sont parfois virulentes. Petit détail, mais qui n’est pas sans importance tout de même, toutes les voies et les quais ne sont pas tous aussi laissés à l’abandon", tient à rappeler celui qui est devenu aujourd’hui une référence dans l’univers du vin en Belgique.

Selon lui , ce triste constat est dû au fait que les services publics font de plus en plus appel à des sociétés externes pour réaliser certaines tâches. "Cet ‘outsourcing’ fait que certaines responsabilités dont la propreté des gares est peu à peu abandonnée. Donc, tout le monde s’en fout et ça devient frustrant. J’étais vraiment choqué sur le moment. Je ne comprends pas comment ça peut être aussi sale. Ça ne donne pas envie de revenir, sans parler de la propreté des trains qui laisse à désirer", poursuit-il.

Titulaire de nombreuses distinctions, dont celle de meilleur sommelier de Belgique en 1988, Eric Boschman n’hésitera toutefois pas à reprendre le train pour se déplacer. "Je ne suis pas arrêté pour autant. C’est une évolution de la société qui est ainsi faite mais je crois que tout le monde doit faire des efforts pour améliorer la situation, navetteurs comme service public. Si on veut que plus de personnes prennent le train, il faut qu’il y ait plus de trains à l’heure dans un environnement propre. Il faut se donner les moyens de faire du train une alternative solide et crédible à la population", conclut Eric Boschman.

La gare de Liège-Guillemins, qui est la troisième gare la plus fréquentée de Wallonie, constitue un point de passage important pour les navetteurs et les touristes. Mais son blanc immaculé contraste avec les "déchets qui inondent les voies de chemin de fer" témoigne un navetteur régulier. "C’est une mauvaise pub pour le train, il manque de poubelles", lance un autre usager qui s’apprête à embarquer dans le sien en direction de Namur.

Concernant le nombre de poubelles en gare, il est défini par l’équipe de gestion de la station. La quantité de poubelles est donc déterminée au cas par cas pour chaque gare. Et pour choisir où les placer, les équipes en placent là où il y a le plus d’affluence.

Entre sécurité et efficacité, la délicate gestion du nettoyage du rail

La SNCB s’occupe du nettoyage en gare et sur les quais mais sur les voies, c’est Infrabel qui est compétent.

C’est à la suite de la réforme de 2013 des structures du groupe ferroviaire que la problématique du nettoyage des voies de chemin de fer, également appelée "piquage des voies", a été lancée.

Pour tout ce qui concerne le nettoyage des voies, c’est à la charge d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. En effet, pour entretenir et nettoyer les voies de chemin de fer, des équipes doivent se rendre sur les rails et ramasser les déchets à la main. C’est ce qu’on appelle le fameux piquage des voies. Il faut alors les mettre hors service pour permettre au personnel de faire son travail en toute sécurité.

"Pour le nettoyage des gares et des quais, c’est la SNCB qui s’en charge, en sous-traitant parfois ces tâches, mais c’est vraiment au cas par cas", précise Élisa Roux, porte-parole de la SNCB. Mais pour les déchets qui se retrouvent sur les voies, parfois emportés par le vent, c’est donc Infrabel qui est compétent. "La SNCB estime donc que le nettoyage des voies appartient à 100 % à Infrabel. Ce piquage des voies relève des attributions du gestionnaire du réseau ferroviaire."

Les activités de l’entreprise ferroviaire génèrent des flux de déchets. Il faut donc distinguer les déchets des bureaux, des gares et des ateliers d’entretien des trains. "En marge de nos efforts pour réduire les déchets, nous mettons tout en œuvre pour permettre la collecte sélective. Des poubelles pour la collecte sélective sont disponibles dans 21 grandes gares, si bien que nos voyageurs ont eux aussi la possibilité d’éliminer leurs déchets de manière écologique. Notre but est d’augmenter la proportion des gares dans lesquelles il y a des poubelles pour la collecte sélective, mais cela demande une logistique importante."

Selon les derniers chiffres annuels communiqués (2016), le volume de déchets récoltés a été de 24 276 tonnes dans les bureaux, les gares et les ateliers réunis. Et uniquement pour les gares, ce montant s’élève à 6 010 tonnes.

Sur ce total, 60,5 % des déchets des gares ont fait l’objet d’une collecte sélective, une proportion importante et très positive au vu de la quantité de déchets.

© D.R.

Jusqu'à 300 euros d'amende

Il est désormais possible pour la SNCB de constater et de sanctionner directement certains faits inciviques, et ce, depuis le 1er novembre dernier. Cela concerne notamment le fait de souiller, de détruire ou d’endommager de quelque manière que ce soit l’infrastructure ferroviaire ou les véhicules ferroviaires.

Par ailleurs, la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer va permettre à la SNCB d’infliger une amende administrative aux personnes abandonnant des déchets sur la voie. Mais pour le moment, il n’est pas possible de connaître le nombre de constats effectués.

Toutefois, une amende de 300 euros pourrait être infligée si le parquet ne souhaite pas poursuivre la personne pénalement. Le législateur a considéré que ce type d’incivilité était une infraction dite de catégorie 4, infraction sanctionnée le plus sévèrement. Mais qu’il s’agisse d’infraction pénale ou administrative, le problème restera toujours lié à la preuve de l’infraction, les auteurs étant rarement pris en flagrant délit.