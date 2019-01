Sur la planète Solenia, le cycle du jour et de la nuit s’est figé. Une partie de la planète est plongée dans la nuit permanente alors que l’hémisphère sud vit dans une "clarté ininterrompue". Il va donc falloir livrer aux habitants des deux hémisphères les ressources qui sont nécessaires à leur survie.

On a testé : Tous les joueurs disposent de 16 cartes en main. La partie prend fin quand tout le monde les a jouées. Le jeu met du temps à être compris dans toutes ses subtilités. Mais une fois que c’est assimilé : on propulse l’aéronef géant loin, très loin et on prend énormément de plaisir à jouer. On aime que ce soit le joueur le "plus tête en l’air" qui commence la partie. Les plus jeunes joueurs ont été pris de court dès le début.

(...)