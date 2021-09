Pas moins de 408 accidents impliquant une trottinette ont été enregistrés l’année passée.



La courtoisie sur la route et la cohabitation entre les modes de transport sont toujours plus compliquées dans les villes. En cause, la multiplication de modes de transport, dont les trottinettes électriques partagées.

Plusieurs rassemblements ont été organisés lundi suite au décès de deux sœurs, fauchées alors qu’elles traversaient un passage pour piétons dans le centre d’Anvers le 23 août. Âgées de 9 ans et de 1 an et demi, elles circulaient en trottinette non électrique. Elles ont été tuées suite à une collision avec un camion.

