Car outre toute la pédagogie et la patience dont les enseignants vont devoir faire preuve, il y a aussi la question des masques en eux-mêmes. Si les plus de 12 ans peuvent tous ou presque porter un masque pour adulte, c’est moins évident pour les plus petits. Il existe bien des masques adaptés aux enfants, mais comme à chaque nouvelle règle, c’est le rush vers ces modèles. Cela devient très compliqué d’en trouver en magasin, et même sur les sites internet des pharmacies et parapharmacies en ligne. Et comme toujours, les plus grands sites de ventes en ligne comme Amazon en profitent pour proposer une offre assez large, mais attention à choisir de bons masques et non des contrefaçons. Finalement, c’est aussi le retour des masques en tissu maison et sur mesure.