“Tu rejoins l’argument des complotistes”: en conseil du MR, Frédérique Ries s’oppose à Georges-Louis Bouchez sur le coronapass Belgique Adrien de Marneffe © BELGA

Un échange musclé mais courtois a eu lieu ce lundi en conseil du MR entre le président du parti et la député européenne Frédérique Ries. Georges-Louis Bouchez est opposé au système de coronapass et s'inquiète de la protection de données et de l'usage qui pourrait en être fait. Frédérique Ries refuse de jeter le bébé avec l'eau du bain et souhaite un débat plus approfondi en interne sur le sujet.