Les amateurs de matériel historique sur rails pointent chaque année les alentours du 15 août. C’est en général ce week-end-là que les bénévoles des associations qui défendent le rail sortent leurs plus belles machines.

Ciney et Bauche

Le Chemin de Fer du Bocq vous convie ainsi à trois journées spéciales, ces 15, 17 et 18 août pour son festival annuel, une activité à faire en famille et qui attire toujours une foule d’amateurs de train, entre Ciney et Bauche. Outre les machines de l’association, de nombreuses autres seront invitées à circuler sur l’une des lignes les plus spectaculaires de Belgique, comptant nombre d’ouvrages d’art.

Cette année, une invitée de marque est attendue : la dernière locomotive à vapeur appartenant encore à la SNCB, la fameuse type 29.013 qui eut l’honneur d’effectuer la dernière circulation vapeur commerciale de Belgique en 1966. Toujours maintenue en état de circuler, ce témoin du passé ferroviaire belge avait disparu de la circulation pendant 5 ans, la SNCB s’affairant à lui installer les appareils de sécurité modernes pour qu’elle puisse à nouveau arpenter les rails du royaume.

Elle sera accompagnée de trois locomotives diesel du type 55, robustes locomotives qui tiraient d’énormes trains à travers nos campagnes vallonnées et dont le bruit typique rythmait les villages aux abords des voies ferrées.

Deux locomotives électriques et deux locomotives diesel dernier cri seront également de la partie pour exposer leur technologie toujours plus impressionnante à chaque génération.

Ce festival sera aussi l’occasion, pour les membres de l’association, de faire découvrir les différents métiers du rail à chacune des gares de cette ligne qui part de Ciney, grâce à l’opération "Vis mon job".

Comme il est aussi de tradition, le "Train des Saveurs" réjouira les gourmands qui pourront se régaler à chaque halte (réservation obligatoire, 69 €). Quant aux amateurs de modélisme et de miniatures, ils seront ébahis par la qualité des réseaux présents durant le festival !

Enfin, les photographes se verront réserver le 16 août, une journée spéciale. Pas de personnes gênantes sur les photos, des compositions authentiques passant par les points les plus photogéniques de la ligne, bref une journée idéale pour des photos réussies.

Mariembourg et Treignes

C’est devenu une tradition du 15 août à Mariembourg et à Treignes. Le marché artisanal s’installe pour quelques heures à deux pas des trains conservés précieusement par le Chemin de Fer des 3 Vallées. Ce jour-là, ce sont pas moins de trois départs de convois tirés par des locomotives à vapeur qui vous emmènent à Treignes, ce village frontière où se tient le marché du terroir.

Thuin

À Thuin, c’est l’Asvi, l’Association pour la sauvegarde du vicinal Tramway historique Lobbes-Thuin, qui vous attend pour son festival annuel. Les 15, 17 et 18 août, les trams électriques et diesel circuleront à raison d’un départ toutes les 15 minutes de 11 h à 19 h. Le musée de l’association compte environ 30 véhicules de l’ancienne SNCV. Les bénévoles maintiennent vivace le souvenir de ce qui fut le plus dense des réseaux ferrés au monde. Et puis, la balade vous permet de découvrir quelques sites inaccessibles en voiture mais aussi quelques merveilles architecturales ou naturelles, comme la collégiale Saint-Ursmer de Lobbes, les jardins suspendus et le beffroi de Thuin.

Bruxelles

À Bruxelles, le 15 août, le musée du tram fera circuler des tramways historiques rue Royale. Ce long week-end-là, le musée de l’avenue de Tervueren à Woluwe-Saint-Pierre sera ouvert tous les jours de 13 à 19 h. S’il n’y aura pas de circulation de tram le vendredi 16, il y en aura bien évidemment, comme chaque week-end les 17 et 18 août. Ici aussi, il n’y a plus qu’à sortir les appareils photos.





Se renseigner :

Le chemin de fer du Bocq

Les informations/quesionts et reservations peuvent etre envoyées à info@cfbocq.be ou 0495/614956 ou sur www.cfbocq.be

Tramway historique Lobbes-Thuin

ASVi, 2a, rue du Fosteau, à 6530 Thuin - 071/37.00.05 - www.asvi.be

Musée du tram

https://trammuseum.brussels