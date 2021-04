Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a trouvé un accord ce jeudi dans le dossier très explosif du financement de la rénovation des bâtiments scolaires. 230 millions €, sur une enveloppe de 495 millions €, ont été obtenus par la FWB. Ils seront affectés pour contribuer à améliorer la qualité des infrastructures de l’enseignement obligatoire, de l’enseignement de promotion sociale, et de l’enseignement supérieur (hors universités), notamment en matière d’efficacité énergétique.

Cœur de l’accord : la clé de répartition de l’enveloppe a été adaptée. Celle-ci devient indicative. Et une sélection qualitative des dossiers sera opérée. Un effet levier sera mis en place afin de booster les moyens investis. "Afin de garantir que les projets les plus qualitatifs et en adéquation avec les exigences européennes soient priorisés, un mécanisme de vases communicants au sein des enveloppes prédéfinies par la clé sera mis en place (+/- 15 %). Sur cette base, l’officiel subventionné, le libre subventionné et WBE peuvent chacun espérer atteindre plus de 35 % de l’enveloppe globale", écrit le ministre-Président de la FWB, Pierre-Yves Jeholet.

Pour rappel, 58,6 % des fonds européens étaient censés être attribués au seul réseau officiel WBE (qui scolarise 14,9 % des élèves), 22,9 % à l’officiel subventionné (35,4 % des élèves) et 18,5 % aux réseaux libres confessionnels (49,7 % des élèves).

La clé de répartition avait provoqué la colère du Segec (réseau catholique) ainsi que de fortes tensions entre PS, MR et CDH.