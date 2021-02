4 février 2021. Pile un an après la première épidémie du coronavirus dans notre pays. A l'époque, personne ne savait réellement ce qu'était le virus. Pire, nous pensions qu'il ne nous toucherait pas et que ce problème n'atteindrait jamais réellement l'Europe. Force est de constater que nous nous sommes trompés. 365 jours plus tard, le coronavirus et ses variants nous empêchent toujours de vivre une vie normale.

Pour "fêter" cet anniversaire, Google a décidé de mener une enquête intéressante. L'objectif: comparer les termes les plus recherchés sur le moteur de recherche à l'époque et ceux d'aujourd'hui. Et savoir quels sont les mots et les questions les plus recherchés sur Google sur les douze derniers mois en Belgique.

Fait intéressant, le coronavirus n'est évidemment pas le seul sujet au premier plan en terme de recherche. "Les termes liés aux sports, par exemple ceux sur l'achat de tapis de yoga, ont augmenté de 200% en mars 2020. Et celui pour les haltères de 230 %." L'explication est simple: "Le premier confinement a également incité les personnes à chercher des activités pour s’occuper", explique l'étude. "Les recherches d’entraînements HIIT ont également augmenté de 75 % en mars et de 60 % en avril. Les recherches de vélos s’élèvent elles à 100% en avril."

De février 2020 à février 2021: de la signification à la vaccination

Lors du début de l'année précédente, les Belges, et c'est bien normal, étaient forcément ignorants à propos de cette future pandémie. En février 2020, les résultats de Google démontrent qu'une recherche massive avait été menée afin de "connaître la signification et la reconnaissance du virus, ainsi que le nombre de décès." En janvier 2021, cette recherche a évolué. Elle est à présent axée sur "la contagiosité du virus (numéro un), sur la vaccination en Belgique et sur la durée des symptômes."

Ces dernières semaines, les vaccins sont venus bouleverser la stratégie pour contrer le virus. Ils prennent donc une place considérable dans les recherches populaires au cours de l'an dernier. "Durant les douze derniers mois, 'vaccin coronavirus', 'taux de vaccination' et 'vaccin Pfizer' étaient les trois termes les plus recherchés dans le domaine des vaccins."

Depuis 2021, les Belges s'interrogent davantage à propos de ces doses qui ont pour but de nous sortir progressivement de la crise. Ainsi, les questions les plus souvent tapées sont "les effets secondaires des vaccins, sur les conditions dans lesquelles il est préférable d'éviter le vaccin COVID-19 et sur la définition d'un 'adjuvant'." D'autres questions sont mises en avant comme "à partir de quand le vaccin sera disponible en Belgique?" "ou "comment se faire vacciner et combien de temps le vaccin Pfizer est-il efficace?"

1) Questions les plus recherchées entre le 4 et le 10 février 2020 en Belgique francophone

Coronavirus c'est quoi ?

Comment on sait qu'on a le coronavirus ?

Combien de mort du coronavirus ?

Coronavirus de quoi ça vient ?

Comment faire croire au coronavirus ?

2) Questions les plus recherchées en janvier 2021, en Belgique francophone

Combien de temps est-on contagieux du covid ?

Vaccination covid belgique quand ?

Combien de temps dure les symptômes du covid ?

Combien de temps dure le covid ?

Quand se faire tester covid ?

Comment se faire tester covid ?

Combien coûte un test covid ?

Pourquoi la covid ?

Où se faire tester covid ?

Comment savoir si on a le covid ?

3) Les termes les plus recherchés au cours des 12 derniers mois, en Belgique

Vaccin coronavirus

Vaccinatie teller

Vaccin Pfizer

Vaccinatie barometer

Moderna vaccine

Vaccinatie Belgie

BCG vaccin

Astrazeneca vaccin

Oxford vaccin

Vaccin ARN

Tuberculose vaccin

Ebola vaccin

MRNA vaccin

Vaccin pneumocoque

Johnson & Johnson vaccin

Rotarix vaccin

Bijwerkingen covid vaccin

Covid vaccine progress

Vaccin contre la grippe

Papillomavirus vaccin

4) Questions les plus recherchées en janvier 2021, en Belgique francophone

Fièvre après vaccin combien de temps effet indésirable ?

Quand éviter le vaccin covid 19 ?

C’est quoi un adjuvant ?

Vaccin covid belgique quand ?

Quand éviter le vaccin covid 19 ?

Comment obtenir vaccin covid ?

Combien de temps est-on immunisé avec Pfizer ?