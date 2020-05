Le temps sera sec et chaud ce mardi, avec des éclaircies et des nuages.

Le temps restera sec et le ciel sera d'abord partiellement nuageux ce mardi dans la plupart des régions. Ensuite, le soleil sera à nouveau plus présent depuis l'ouest bien que des nuages cumuliformes se développeront aussi dans l'intérieur des terres. A la côte, le temps restera ensoleillé. Il fera à nouveau chaud avec des maxima de 21 à 25 degrés dans l'intérieur. A la mer, les maxima avoisineront les 18 ou 19 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest à nord­ ouest. Ce soir et cette nuit, le temps sera similaire et le ciel deviendra serein à peu nuageux. Les minima varieront de 7 degrés en Hautes­ Fagnes à 11 degrés dans les villes. Mercredi, il fera toujours généralement ensoleillé avec formation de cumulus de beau temps dans l'intérieur du pays, principalement l'après­-midi. Les températures maximales atteindront les 23 à 25 degrés dans le centre du pays. Sous l'action de la brise de mer de nord­-nord­-est, le mercure ne dépassera pas 19 degrés le long du littoral.