"Peu après le départ de l'aéroport de Bruxelles, un problème technique est apparu", a déclaré Wencke Lemmes, porte-parole de Brussels Airlines, à l'agence Belga. "L'avion était au-dessus de Bordeaux à ce moment-là. Comme nous pouvions mieux étudier le problème à Zaventem même, l'avion est revenu et a effectué un atterrissage d'urgence de précaution. Cet atterrissage était complètement sûr. Les passagers sont pris en charge."

Comme le veut la procédure, les pompiers se sont rendus sur les lieux. On ne sait pas encore ce qui est à l'origine de l'incident, le problème est actuellement examiné par les techniciens de la compagnie aérienne. On ne sait pas non plus encore si les passagers pourront repartir dans le même avion ou s'ils devront prendre un autre avion.