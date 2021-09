Ce mercredi soir, la vie d’un ou d’une Belge a basculé. Si l’argent ne fait pas forcément le bonheur, nul doute que le résultat du tirage a dû faire pousser quelques cris de joie au gagnant qui empoche la coquette somme de 21 millions d’euros. Une chance qui est évidemment rare en Belgique, même si cette personne pourra râler de devoir partager la cagnotte de 63 millions d’euros avec deux autres joueurs ayant coché les mêmes numéros en Europe, en France et en Angleterre.

Quoi qu’il en soit, la Belgique fête là son premier gagnant au rang 1 de l’Euromillions de l’année, et même depuis 2019. Les années les plus prolifiques sont 2018 (4 grands gagnants) et 2011 (5 grands gagnants), alors que le plus gros jackpot remporté par un Belge culmine à 168 millions d’euros, en 2016. De quoi faire une bonne publicité à un jeu de tirage qui avait vu ses ventes baisser l’an dernier suite à des résultats en berne pour les Belges, mais aussi à des tirages moins attrayants, un des impacts de la crise sanitaire. Il semble d’ailleurs que 2021 s’annonce bien plus faste pour les joueurs, et donc pour la Loterie.

En 2019 et 2020, on avait dénombré 41 nouveaux millionnaires Lotto, Euromillions et Joker + confondus. Actuellement, tout est en place pour que ce chiffre soit battu. Évidemment, c’est la chance qui décide du résultat d’un tirage et il est probable que plus personne ne gagne d’ici la fin de l’année, mais on se rend compte en observant les résultats qu’il ne se passe rarement plus d’un mois entre deux grands gagnants au Lotto. Ainsi, le principal jeu de tirage de la Loterie Nationale a déjà fait 26 millionnaires en 8 mois. Du côté de l’Euromillions, le gagnant de ce 31 août n’est pas le premier millionnaire de l’année, même s’il est le premier au rang 1. Le 26 février, un gagnant au rang 2 avait empoché 2,4 millions d’euros. Enfin, le Joker + a fait un millionnaire le 8 janvier dernier, avec une somme de 2,2 millions d’euros. Au 31 août, cela faisait donc 29 nouveaux millionnaires en Belgique grâce aux jeux de tirage. En tenant la même moyenne jusqu’au 31 décembre, la Loterie Nationale ferait 43 millionnaires. Ajoutez à cela les 12 gagnants au rang 1 du Lotto qui ne sont pas devenus millionnaires et on s’approche d’un record.

Et s’ils sont plus nombreux, cela ne veut pas dire que les chances de gain augmentent pour autant. Mais les gros jackpots ne sont pas les seules chances de gagner beaucoup d’argent. Par exemple, 17 Belges se sont retrouvés au rang 2 de l’Euromillions depuis le début de l’année, avec des gains variant de 99.000 à 934.000 euros (sans compter les 2,4 millions déjà cités, NdlR). Pour ceux qui rêvent de devenir le prochain grand gagnant de l’Euromillions, rappelons qu’un jackpot spécial de 130 millions sera mis en jeu le 24 septembre prochain.

Et le VikingLotto ? Toujours pas de grand gagnant belge, un peu plus de 9 mois après son lancement, si ce n’est quelques gagnants au rang 2.