Dans l'euphorie, l'homme a eu la présence d'esprit de faire une capture d'écran.

C'est une histoire à peine croyable racontée par nos confrères de HLN. En octobre dernier, un Limbourgeois a en effet remporté un jackpot de 2,232 millions d'euros sur un site en ligne lié au Casino de Spa. Et c'est précisément à cet instant que le site a planté...

L'affaire est désormais entre les mains de son avocat, Me Bert Vanmechelen, qui espère trouver un terrain d'entente avec le casino et ne pas devoir aller devant les tribunaux. Car quand le site s'est remis à fonctionner, les gains de "l'heureux" gagnant ne s'élevaient plus qu'à... 56,25 euros. De son côté, le Casino de Spa a ouvert une enquête.

Selon Me Vanmechelen, il s'agit plus que probablement d'un problème technique car des joueurs ont déjà gagné plusieurs millions sur cette plateforme par le passé. "Je ne veux certainement pas pointer du doigt le Casino de Spa", insiste-t-il, soulignant que l'avocat du casino penche lui aussi pour un dysfonctionnement. En attendant, son client aimerait être fixé sur son sort. Et toucher ses gains...