Le tableau de bord de Sciensano indique l'état d'avancement de la campagne de vaccination. Au total, 6.905.604 personnes ont reçu au moins une dose dans notre pays, ce qui correspond à 59,9 % de la population totale et à 74,5 % des plus de 18 ans. En Flandre, 79 % des adultes ont été vaccinés au moins une fois, à Bruxelles ce chiffre est de 54 % et de 72% en Wallonie.

En outre, 3 829 652 personnes ont été entièrement vaccinées. Cela représente 33,2 % de la population totale et 41,5 % de la population adulte. La Flandre est à 42 %, Bruxelles à 33 % et la Wallonie à 43 %.