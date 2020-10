La séance a même dû être interrompue suite à un profond désaccord entre les deux.

Le traditionnel Conseil national de sécurité n’est plus. Il a été remplacé par des comités de concertation au terme desquels les différents exécutifs annoncent les mesures qu’ils viennent de prendre. La différence ? Les experts ne sont plus présents dans les discussions finales qui se prennent à 17 ministres (fédéral, régions et communautés). L’exercice est loin d’être plus simple. De profondes dissensions ont été évoquées. "Il y a eu des échanges très durs. Cela a été très compliqué avec Frank Vandenbroucke. Lui et Alexander De Croo voulaient aller encore plus loin que ce qui a été décidé", nous glisse une source bien informée. Les sujets à trancher n’avaient il est vrai rien de léger…