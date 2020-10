Un bureau du MR décisif se tient actuellement au siège du part avenue de la Toison d'or. Les membres du bureau élargi présents à cette réunion (ministres, ex ministres, chefs de groupe et présidents de Fédération) doivent trancher de l'avenir de Georges-Louis Bouchez à la présidence du parti mais aussi de la futur organisation interne. En ce moment, les grands formats du parti sont donc réunis avec leur président.

"On est sur les fondamentaux", nous indique-t-on.

Les uns et les autres sont en train de faire part de leur ressenti et de déballer leurs griefs. Les discussions en sont toujours pour l'instant au stade de l'échange de points de vue.

Denis Ducarme et Jean-Luc Crucke, mais aussi d'autres ténors, sont sortis du bois, selon nos informations. lls ont pris la parole pour faire part de certains griefs, nous dit-on. L'attaque de Denis Ducarme en particulier a été très franche. Pierre-Yves Jeholet, président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et proche de Jean-Luc Crucke n'a pas encore pris la parole.

Pour l'instant, Georges-Louis Bouchez ne se démonte pas.

Le concept des quatres ténors pour encadrer le président du MR aurait déjà du plomb dans l'aile. Mais le maintien ou non de Georges-Louis Bouchez n'a pas encore été concrètement abordé.

Il a été reproché à Bouchez notamment d'avoir tenté d'offrir le poste de secrétaire d'Etat (qui finalement a été attribué à Mathieu Michel, frère de Charles Michel) à Jean-Jacques Cloquet, l'ancien patron de l'aéroport de Charleroi et actuel directeur opérationnel du parc zoologique Pairi Daïza. Un manque de concertation dans les décisions lui est reproché.

Charles Michel, dont beaucoup en interne ont vu l'influence sur les décisions des derniers jours, n'a pas présent à ce bureau.

La Fédération liégeoise du MR, selon nos informations, pourrait demander la démission de Georges-Louis Bouchez

Quels sont les équilibres en présence? La Fédération liégeoise du MR, selon nos informations, pourrait demander la démission de Georges-Louis Bouchez lors de la réunion en cours. Des personnalités comme Daniel Bacquelaine et Pierre-Yves Jeholet ne sont pas satisfaites par la proposition de G5 mise sur la table. Le scénario ne paraît pas "très judicieux" à Daniel Bacquelaine, boss du MR liégeois.

D'aucuns estimaient que Jean-Luc Crucke allait profiter de cette réunion pour sortir du bois. "Les solutions ne peuvent être des clopinettes. Le problème est plus fondamental : il s’agit de savoir si aujourd’hui la confiance existe encore. Nous ne sommes pas dans une autocratie où des décisions sont prises parce qu’on en a rêvé la nuit. Nous devons trouver des solutions de gouvernance dans lesquelles la démocratie est préservée, qui font que quand on s’exprime à l’extérieur, on est certain que c’est ce que pense le parti", a-t-il souligné à l'entrée du bureau.

Denis Ducarme n'est pas non plus satisfait de la proposition."J'ai des doutes sérieux, et je lui ai dit, sur la capacité de Georges-Louis Bouchez à se maintenir au pilotage du MR", a-t-il indiqué sur LN24 ce lundi matin. "Nous devons changer de culture politique et arrêter de renvoyer cette image dégueulasse", a encore déclaré Denis Ducarme qui s'est dit "humilié."

A l'entrée du bureau de parti, Sabine Laruelle, poids lourd interne, a fermé la porte à la proposition de Bouchez au micro de la RTBF. "Je n'en peux plus des despotes, du népotisme et de ce qui ressemble à un clan mafieux"

Richard Fournaux, ex-bourgmestre de Dinant, a plaidé pour que Sabine Laruelle devienne président du MR.

Durant ce week-end, plusieurs barons ont réclamé sa tête et la quasi-totalité de ses soutiens l’ont lâché après la désignation au fédéral de Mathieu Michel, frère de Charles et fils de Louis, ainsi que la tentative ratée de parachuter Denis Ducarme en Wallonie.

Une proposition à l'amiable a été mise sur la table ce weekend: un G5, sorte de comité d’encadrement du président, serait mis en place pour encadrer Bouchez. Il réunirait les quatre chefs de file du parti, à savoir Sophie Wilmès (fédéral), Pierre-Yves Jeholet (Fédération Wallonie-Bruxelles), Willy Borsus (Wallonie) et Alexia Bertrand (Bruxelles), ainsi que Georges-Louis Bouchez.

De son côté, Georges-Louis Bouchez s’est excusé et a promis de jouer collectif dans le futur. Mais cette piste est loin de faire l’unanimité au sein du parti, en particulier auprès des "reyndersiens" historiques. La fronde anti-Bouchez a ravivé les guerres de clans au sein du MR.

Plus d'informations dans quelques minutes...