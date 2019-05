Un camion renversé sur son flanc a provoqué samedi matin la fermeture complète durant plusieurs heures de la E34 à hauteur de Zoersel, en province d'Anvers.

Un pneu crevé pourrait être à l'origine de l'accident, qui n'a impliqué que le camion transportant du lait, et aucun autre véhicule. Vu l'heure de l'accident, vers 4h30 du matin, et le fait que le week-end a commencé, la fermeture de l'autoroute n'a créé que peu d'embarras de circulation, selon le centre flamand du trafic. Quatre heures plus tard, la voie a été libérée.

"Le lait a dû être pompé et le revêtement routier avait été un peu abîmé, il a dû être réparé", indique le centre flamand du trafic.