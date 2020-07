C’est la stupeur pour tous les participants du camp d’été de l’École royale militaire (ERM) à Vlasmeer, dans la province de Limbourg. Et pour cause, ils ont été mis en quarantaine ce mardi en raison d’infections au Covid-19. Actuellement, trois cas sont confirmés et d’autres seraient suspectés. C’est donc un coup d’arrêt pour ces jeunes qui se trouvent en pleine formation.

Ce camp d’été organisé tout le mois de juillet devait annoncer la reprise des cours pour les élèves de l’ERM.