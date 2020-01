Le président de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, Wim Distelmans, a pris la parole mercredi devant la cour d'assises de Flandre orientale pour revenir sur le cas de Tine Nys, euthanasiée le 27 avril 2010.

Il y a affirmé avoir tenté de faire la médiation entre la famille et les médecins. "C'était un peu un dialogue de sourds. J'ai échoué" à les faire se parler, a-t-il expliqué. La famille avait pris contact avec M. Distelmans avant l'euthanasie. "Ils m'avaient demandé si, selon moi, la loi allait être respectée. Je leur ai dit que j'allais prendre contact avec X (l'une des accusés) et leur répondrais ensuite. Celle-ci m'a dit qu'il y avait une controverse avec la famille, mais que d'après elle toutes les conditions de la loi étaient remplies et que le médecin traitant s'apprêtait à pratiquer l'euthanasie", a témoigné M. Distelmans.

Il y a eu un nouveau contact après l'euthanasie. "Sa sœur m'a demandé si le dossier était déjà passé à la commission. Comme les dossiers sont rendus anonymes pour leur analyse, je n'ai pas pu le lui confirmer. J'ai proposé d'agir comme médiateur et d'amener les deux parties autour de la table. (...) En substance, les médecins, derrière lesquels je me range, ont tenté d'expliquer le caractère insupportable de la souffrance et son incurabilité, tandis que la famille voulait principalement parler des conditions légales de l'euthanasie. C'était un peu un dialogue de sourds", a-t-il conclu.