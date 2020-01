"Monsieur le Procureur, vous êtes bien trop indulgent. Vous devriez les poursuivre pour assassinats en série", a déclaré jeudi avec cynisme Me Jef Vermassen, l'avocat de la psychiatre accusée devant la cour d'assises de Gand de l'empoisonnement de Tine Nys.

"Ma cliente a fait ce qu'elle fait toujours: parler à la famille, chercher des alternatives. Elle l'a déjà fait dix, vingt, trente fois", a-t-il ajouté.

"Une personne d'entre nous sur cinq sera un jour confronté à des soins palliatifs ou à l'euthanasie. Donc, pour le jury, deux ou trois d'entre vous y seront confrontés. Vous serez alors content qu'il existe cette possibilité", a déclaré Me Jef Vermassen, qui a également fait référence à l'athlète en fauteuil roulant Marieke Vervoort, euthanasiée en 2019.

L'avocat a contesté l'image que la partie civile avait utilisée pour décrire sa cliente. "Ils disaient qu'elle était un 'gourou qui précipite les gens vers la mort'. Je pense que c'est une terrible injure. Elle vérifie les conditions d'euthanasie, et si elle peut être autorisée, elle essaie quand même de trouver une alternative. (...) Ils disent que c'était trop rapide mais ma cliente n'a pas fixé la date. C'est Tine qui l'a fait."

"Je ne vais pas noircir la famille, parce qu'ils voulaient tous bien faire", a déclaré Me Jef Vermassen. "Le fait qu'elle souhaitait l'euthanasie a été accidentellement révélé à sa famille. Elle voulait être euthanasiée sans que cette dernière le sache."

Tine Nys a été euthanasiée le 27 avril 2010 sur la base d'une souffrance psychologique. Selon l'accusation, les conditions de la loi sur l'euthanasie n'ont pas été respectées et les trois médecins impliqués dans l'euthanasie ont dû en répondre devant la cour d'assises. Pour le médecin traitant de Tine Nys, le procureur a requis l'acquittement mercredi, mais le médecin exécutant et la psychiatre doivent être reconnus coupables d'assassinat par empoisonnement, selon l'avocat général Francis Clarysse et la partie civile.