Selon un rapport qui est examiné ce lundi après-midi à la Chambre, l’affaire Jürgen Conings est un exemple des manquements constatés par le comité R depuis une dizaine d’années au sein des services de renseignement, et du Service général du renseignement et de la sécurité (soit le SGRS, le renseignement militaire).

C’était donc au tour du comité R de se pencher sur l’affaire de ce caporal-chef aux idées d’extrême droite qui avait quitté son quartier militaire le 17 mai en possession d’armes subtilisées, et dont le corps sans vie a été retrouvé le 20 juin. L’organe de contrôle des services de renseignement aboutit à des conclusions sévères envers le SGRS. Parmi les premières informations qui n'ont pas circulé correctement figure l'inscription du militaire sur la liste de l'OCAM au niveau 3 de menace. Le 17 février, le SGRS est absent à une réunion importante de la task force locale de sécurité où il en est question. L'information ne lui parvient qu'une semaine plus tard et n'est diffusée en interne que le 2 mars.

Ainsi, pour le député Denis Ducarme (MR), membre de la commission Défense à la Chambre, les responsabilités au plus haut rang du SGRS sont engagées et la démission de son chef apparaît inévitable. “Le boss du SGRS doit partir, le rapport est assassin”, lance-t-il d’emblée.