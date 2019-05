Le centre d'entraînement se trouve au cœur de la caserne Géruzet à Etterbeek.

, crie un membre des Unités Spéciales de la police fédérale à un preneur d’otage ce lundi matin dans un bâtiment de la caserne Géruzet à Etterbeek. Un exercice était en cours pour inaugurer le nouvel espace d’entraînement des Unités Spéciales.

Quelques minutes plus tôt vers environ 11h30, une équipe, composée de neuf hommes et un chien des Unités Spéciales, s’est positionnée dans un silence assourdissant à proximité d’une construction représentant une maison à l’identique dans le bâtiment de la police fédérale. Là, un suspect venait de sortir du lieu pour stationner un véhicule devant la porte d’entrée du domicile. Il a alors mis la victime dans le coffre avant de voir débarquer devant lui les forces spéciales avec le chien en tête. Les policiers ont ensuite pénétré dans la maison fictive et ont interpellé un autre suspect fictif.

© BELGA



Un déploiement impressionnant qui s’est déroulé en quelques minutes sous les regards du commissaire-général Marc De Mesmaeker et du directeur des Unités Spéciales de la police fédérale, Roland Pacolet. Ce dernier était particulièrement satisfait de présenter ce nouvel outil de travail opérationnel depuis quatre mois déjà : “On est très fiers d’avoir cette construction dans ce lieu et de pouvoir y travailler. Ça permet à nos collègues de très bien se préparer. La construction est de top niveau comme le reste du centre d’entraînement”.

© BELGA

Le scénario réalisé ce lundi matin n’est pas le seul possible dans le nouvel espace d’entraînement, qui a coûté environ 900 000 euros. Le bâtiment a pour but de permettre aux unités spéciales de créer de multiples situations notamment grâce à la construction. Cette partie du lieu, là où s’est déroulée la fausse prise d’otage, est ultra-modulable. C’est ce qu’illustrait pour nous Roland Pacolet : “Ici, on est dans une des pièces de la maison où a eu lieu l’exercice de ce matin. On peut très bien la transformer en appartement ou en kot. On peut aussi transformer toute la construction en discothèque. L’idée est de pouvoir faire ce que l’on veut avec cet espace. On souhaite recréer au maximum la réalité lors d’exercice”.

© BELGA



Le centre d’entraînement, inédit en Belgique, est accueilli de façon très positive par les hommes de terrain comme nous l’a confié l’un d’entre eux. Il évoque notamment la localisation du centre à proximité direct de leurs bases. Il pointe aussi le fait que l’entraînement peut se dérouler à l’abri des regards et dans un lieu sécurisé au contraire des espaces abandonnés dans lesquels ils s’exerçaient jusqu’à présent, endroit qu’ils devraient encore utiliser. Le policier revient aussi sur l’aspect ultra-modulable du lieu. “C’est très pratique. Le garage dans lequel se trouvait la voiture de la prise d’otage, on l’a monté en moins d’une heure avec d’autres collègues. On peut faire plusieurs constructions à côté de la principale. On peut tout façonner à notre façon. Imaginons que nous devons intervenir lors d’une prise d’otage comme ce matin, nous pouvons ici tout reconstruire rapidement à partir des plans. On pourra alors tout analyser. Les détails sont essentiels et ce nouvel environnement nous permet de le faire. On crée un scénario réel”.

© BELGA

Le centre de formation est aussi composé d’engins et d’une spéléobox, où les unités spéciales peuvent évoluer dans le noir, et d’un espace de gymnastique et de cross-fit. Le site doit encore s’équiper d’un stand de tir ultramoderne et d'une nouvelle porte de garage afin d'y faire entrer l'ensemble des véhicules.

Un centre de formation ouvert aux polices locales et aux Unités Spéciales de toute l'Union Européenne

Le projet du nouveau centre de formation est soutenu par l’Union européenne. Il ne concerne pas uniquement les Unités Spéciales de la police fédérale. Le lieu est ouvert aux unités spéciales de tous les États membres de l’Union Européenne. L’objectif est de mieux lutter contre le terrorisme et la grande criminalité.

© BELGA

Le projet a été initié avec l’appui des unités spéciales des Pays-Bas et du Luxembourg. Il est unique en Europe, bien que d’autres États sont en train de se doter d’infrastructures similaires, selon Roland Pacolet, le directeur des Unités Spéciales belges. “Nous espérons y attirer des unités comme le GIGN français, pour des coopérations qui nous permettront d’apprendre chacun de l’autre”, a-t-il indiqué.

Les zones de police locale pourront aussi profiter de l’espace comme l’a également confirmé le directeur des Unités Spéciales : “Elles pourront nous adresser des demandes pour profiter des installations et on leur proposera de venir aussi”.