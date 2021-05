En plus d’avoir un impact négatif sur la santé mentale, le surpoids cause de nombreux soucis de santé.

Le surpoids a fait un bond immense parmi nos animaux de compagnie à tel point que des études récentes estiment qu’un animal sur deux est en surpoids, aussi bien parmi les chiens que parmi les chiens.

Plus inquiétant encore, les propriétaires ont tendance à sous-estimer le problème. Selon une enquête de Royal Canin auprès de 1 000 propriétaires d’animaux, 70,03 pourcents des propriétaires de chiens et 66,6 pourcents des propriétaires de chats estiment que leur animal a un poids idéal. Or le surpoids est loin d’être inoffensif.