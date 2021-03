Du 1er au 17 avril, les cinéphiles pourront renouer avec le grand écran dans leur voiture depuis le parking du parc d'attractions, dans le respect des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.



Alors que les salles de cinéma demeurent fermées, le groupe a trouvé la parade en proposant de nouveau son "Kinepolis On Tour", après une première édition "drive-in" durant l'été. Pour parfaire l'expérience, pop-corn et boissons seront également à portée de clic puisque un système permettra de commander et payer en ligne pour être servi directement dans sa voiture. Du propre aveu du patron de Kinepolis, Eddy Duquenne, la formule n'est pas rentable malgré son succès populaire. Mais "on a vraiment besoin de chouettes activités en extérieur durant les vacances", conclut Anneleen Van Troos, porte-parole des complexes cinématographiques.