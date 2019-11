Une "infraction grave" !





Les limitations ne sont pas toujours faciles à respecter pour certains. Si des excès de vitesse choquent parfois les automobilistes, cela est encore plus vrai quand ils sont le fait d'une personnalité publique. Ainsi, on se souvient du tollé qu'avait provoqué l'écart de Kylian Hazard, flashé en août dernier à du 240 km/h sur l'E403 . Cette fois, c'est un citoyen qui a surpris un parlementaire sur l'autoroute A54. Comme le rapportent nos confrères de Sudinfo, l'automobiliste a surpris une voiture roulant à plus de 140 km/h. Un grave excès de vitesse qui aurait été commis par un député comme l'indique la plaque P repérée par le citoyen qui a alerté le média francophone.

La Chambre a toutefois refusé de dévoiler l'identité de la personne concernée. Cette possibilité devrait être envisagée par le président de l'assemblée qui peut décider en effet de communiquer le nom du chauffard.





Selon Benoît Godart, interviewé par Sudinfo, l'amende qu'écoperait l'élu s'élèverait à 119 euros pour ce qu'il a considéré comme une "infraction grave".