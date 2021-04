Un nouveau Comité de concertation sera convoqué la semaine prochaine. Le but : analyser l’évolution des mesures prises le 24 mars, leur impact sur la situation sanitaire et surtout la perspective de la rentrée scolaire du 19 avril. La date exacte de ce Codeco n’est pas encore définie. Mais le gouvernement souhaite permettre aux écoles de s’organiser tout en ayant assez de recul sur les dernières mesures prises. La réunion devrait donc a priori avoir lieu avant vendredi prochain probablement en milieu de semaine. Pour rappel, le dernier comité de concertation a opéré un resserrage des boulons mettant en place une "pause de Pâques", dans le but d’éviter une troisième vague.

Selon nos informations, l’organisation d’un Codeco la semaine prochaine n’est pas le fruit d’une pression particulière du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, suite à un emballement des chiffres particulièrement inquiétants, mais d’une volonté prévisible de faire le point sur la situation. "À un moment, tout le monde doit se mettre autour de la table pour voir ce qu’on décide dans tous les domaines", synthétise une source de l’entourage du Premier ministre. "On doit notamment voir si, dans l’enseignement, on peut repartir sur des bases plus larges le 19 avril, après Pâques, et reprendre selon le calendrier prévu."

