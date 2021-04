Un Comité de concertation se réunira ce mercredi matin. L’invitation a été envoyée aux différents membres du Codeco même s’il n’est pas exclu que la date de cette réunion évolue encore. Il s’agira de se pencher sur le cas des écoles, censées rouvrir le 19 avril. Les sujets sur la table ne sont pas encore bien définis et les chiffres des prochains jours seront décisifs. Au sommet de l’État, ceux-ci sont toujours jugés inquiétants, même si des éléments positifs sont aussi à noter. "96 % des lits de soins intensifs sont actuellement occupés par des patients Covid et non-Covid", a indiqué vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem. "Il pourrait y avoir une tendance positive, avec un taux d’hospitalisation qui continue de diminuer et qui pourrait même atteindre les 100 hospitalisations par jour, voire moins, au début du mois de mai. "