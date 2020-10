Ces mesures pourraient tourner autour des heures d'ouverture de l'Horeca et d'une réduction des contacts sociaux. Les bars pourraient, selon les sources de Sudinfo, devoir fermer à 23h partout dans le pays, et nos contacts sociaux pourraient être réduits à trois personnes par individu par semaine, et non cinq comme c'est le cas actuellement. C'était d'ailleurs l'une des recommandations du nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

Le comité de concertation est en cours depuis 14h ce mardi. Une conférence de presse devrait se tenir aux alentours de 17h30 pour annoncer officiellement et éclaircir ces nouvelles mesures, qui devraient entrer en vigueur dès ce vendredi. Il devrait aussi être question, lors de ce point presse, des codes couleurs qui déterminent quelles régions sont plus à risque que les autres.

De plus, la nomination de Pedro Facon au poste de commissaire en charge de la gestion de la crise du coronavirus, devrait être entérinée.

Alexander De Croo a confirmé que des nouvelles mesures allaient être annoncées. "La situation inquiète beaucoup. Il est important de tout faire pour protéger les plus fragiles", a écrit le Premier ministre sur Twitter.