Le but de cette réunion est de réunir les ministres fédéraux et ceux des entités fédérées en charge des compétences de la jeunesse et de l'enseignement afin de statuer sur les différentes mesures sanitaires qui touchent les jeunes en particulier.





Face à la hausse des contaminations dans les écoles du pays, de nouvelles mesures pourraient être prises à l'échelle nationale. Les activités sportives et extrascolaires pourraient également être à l'ordre du jour.

Selon nos confrères du Soir, un Comité de concertation spécialement consacré à la jeunesse se tiendra ce mercredi 25 janvier.