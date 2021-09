Le conglomérat turc souhaite répondre à la demande croissante et rapprocher sa production du client. L'entreprise dispose d'une option d'achat d'un terrain à Lommel, rapporte le journal. La taille de l'investissement est inconnue.

L'usine disposera de deux départements de production avec des fours verriers. Dans un rayon de 200 km, on trouve des usines d'AB InBev, Coca-Cola et Heineken et il n'y a pas d'autres producteurs de verre d'emballage dans un rayon de 300 kilomètres. On ne sait pas encore quand l'usine démarrera.