La Première ministre devrait s’exprimer ce mercredi au terme de ce CNS principalement pour expliquer la stratégie de réouverture des commerces le 11 mai.

La première phase du déconfinement, phase dite 1A, a commencé ce lundi 4 mai. La phase 1B doit débuter ce 11 mai à condition que la courbe épidémiologique continue d’évoluer favorablement. Tendance qu'elle semble suivre, ce lundi 4 mai . Elle comprend principalement la réouverture de la quasi-totalité des commerces.

Aucune annonce d’ampleur n’avait toutefois été communiquée la semaine dernière. Un Conseil national de sécurité a été, selon nos informations, mis à l’agenda de ce mercredi 6 mai. Une information qu’on refuse de commenter du côté de la Première ministre, Sophie Wilmès, mais que nous avons pu recouper à bonne source.

La volonté de la Première ministre serait d'avancer étape par étape et de se limiter à communiquer sur la semaine du 11 mai, pour s'exprimer au terme d'un CNS ultérieur sur la phase suivante du déconfinement (phase 2, 18 mai).

La réunion du CNS sera suivie d’une conférence de presse dans laquelle cette nouvelle étape sera expliquée en détail au citoyen. Il sera question notamment des règles concrètes d’accueil du client dans les commerces. L'heure de cette réunion n'a pas encore été fixée. Le souhait est toutefois d'éviter une annonce trop tardive, à l'inverse de celle du vendredi 24 avril, avec une prise d'antenne en direct de la RTBF et de RTL-TVI plus de 5 heures avant la conférence de presse. Les contraintes liées aux modalités de la prise de décisions ne changent toutefois pas. Sophie Wilmès, ses vice-premiers et les chefs d'exécutifs régionaux, devront d'abord prendre connaissance en matinéedu rapport du GEES, de celui du CELEVAL, puis en discuter avec les experts. L'annonce devrait toutefois être moins tardive que le vendredi 24 avril où les points de discussions à trancher étaient nettement plus nombreux.