L’Europe annonce la création d’un certificat sanitaire par la Commission, destiné à rétablir la liberté de circulation des personnes. Un document similaire applicable à l’intérieur de la Belgique sera créé en Europe, a annoncé Alexander De Croo le 17 mars. Des réunions entre experts du GEMS se sont en déjà déroulées pour plancher sur le sujet. Se dirige-t-on vers un Coronapass belge pour pouvoir aller au restaurant ou au cinéma, comme c’est déjà la cas au Danemark?

“Je ne suis pas favorable à ce système tant toute notre population n’a pas eu l’occasion de se faire vacciner, de se voir proposer le vaccin ou de changer leur décision (si elle est négative). Dès que tout le monde a eu l’opportunité de changer d’avis, on pourra le mettre en place”, nous indique Marc Van Ranst, virologue et membre des experts du GEMS. “Le pass européen sera mis en place pour aller en vacances, prendre l’avion, les autres pays européen l’ont demandé. On doit attendre le rapport du GEMS pour savoir ce qu’il en sera au niveau belge et quelles seront les possibilités des gens vaccinés.”

Pour Marc Van Ranst, il s’agira avant tout de décisions politiques. “Dès qu’on aura des chiffres de contamination très faibles grâce au vaccin, on pourra de toute manière rouvrir n’importe quoi dans une atmosphère de sécurité”, ajoute-t-il. Il insiste sur la solidarité entre les vaccinés et non-vaccinés. “On doit faire ça en toute solidarité. Tant que tout le monde n’a pas reçu un vaccin, ça ne sera pas accepté par la population de faire des différences, de voir des personnes de 80 ans organiser des fêtes ou aller dans des festivals alors que les plus jeunes ne le peuvent pas. Les experts du GEMS sont d’accord sur ce point. On a cette situation déjà maintenant dans les maisons de repos. Ils sont vaccinés mais n’ont pas de coronapass ou plus de libertés que les autres pour autant.”