Un couvre-feu dans les villes universitaires ? “Une privation de liberté radicale qui ne se justifie pas à Mons” Belgique Adrien de Marneffe © Jean-Luc Flémal

Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin a rencontré ce lundi soir le gouvernement de la province de Hainaut. Il lui a fait part de son opposition à un couvre-feu à Mons, chef-lieu du Hainaut et ville étudiante. "Je n’ai pas de retour des recteurs ou de la police me faisant état de problème particulier ou structurel à Mons, comme on peut en avoir à Louvain-la-Neuve, dans les kots.”