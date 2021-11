Avec l'instauration du Covid Safe Ticket en Belgique, Matthias Degand, gérant d'Ordigestion, société spécialisée entre autres dans l'informatique, l'impression et la plastification, a décidé de faire usage du savoir-faire de son entreprise afin de faciliter la vie de ses clients.

Depuis plusieurs semaines, l'usage du CST s'est généralisé à travers le pays. Il est désormais obligatoire de montrer patte blanche sur son Smartphone avant d'accéder à de nombreux lieux: les établissements Horeca, les salles de fitness, les maisons de repos, des lieux culturels, etc.

Avec le masque, ce pass sanitaire est ainsi devenu un des accessoires indispensables à tout Belge qui souhaite sortir de son domicile. Cependant, il est par la même occasion devenu une source de stress supplémentaire pour certains. C'est notamment le cas pour les personnes plus âgées qui sont parfois en difficulté avec la technologie.

Après que plusieurs clients lui ont fait part d'inquiétudes (peur d'oublier son Smartphone, problème de batterie, écran fissuré, ...) , Matthias Degand a ainsi eu une idée: proposer l'impression du QR Code directement sur une carte PVC, au format bancaire: "Nous voulions proposer une solution simple, pratique et durable. Il était évidemment possible de l'imprimer sur du papier mais celui risque de se dégrader et de devenir inutilisable. Cette initiative répond à un réel besoin", nous confie le gérant d'Ordigestion. Lancée il y a un peu moins d'un mois, l'initiative rencontre d'ailleurs un franc succès à Tubize, où est située l'entreprise.

Cette carte, actuellement en plastique, devrait cependant changer de matière. M. Degand envisage dans un délai proche de proposer ses CST imprimés en matière biodégradable, afin de fournir un produit respectueux de l'environnement.

Enfin, pour tout achat de cette carte CST (9,99€), 1 euro est également reversé à la Croix-Rouge de Belgique: "Il est également possible de réaliser un don plus important", précise-t-il.

Pour plus d'informations: https://qrpass.be/