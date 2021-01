Elle donnera lieu à de la pluie sur la plupart des régions, mais des chutes de neige mouillée ou de la pluie verglaçante seront temporairement possibles sur les hauteurs de l'Ardenne et en Lorraine belge tôt le matin. Ensuite, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies parfois larges depuis le nord du pays. La nébulosité devrait rester plus abondante sur le sud avec une possibilité de brouillard en Ardenne.

Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 degrés au littoral, sous un vent d'abord modéré à assez fort d'ouest à sud­-ouest et des rafales autour de 50 km/h. Il sera moins fort ensuite.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps sera généralement sec et, en Ardenne, des nuages bas ou du brouillard givrant se développeront. Plus tard dans la nuit, quelques averses en provenance de la mer du Nord pourraient transiter via la Campine, et aussi les Hautes­ Fagnes où elles tomberont sous forme de neige. Les minima seront compris entre ­-3 et +3 degrés.

Nuages et pluie sont encore au menu de la journée de mercredi avec des maxima compris entre 0 et 6 degrés.