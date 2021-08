La bulle sociale a vécu ! Cette mesure de restriction de nos contacts, qui nous accompagne depuis près d'un an et demi de crise sanitaire, sera enfin rangée au placard par nos autorités, qui devraient l'enterrer lors du Codeco (en cours) de ce vendredi 20 août.

Poussées par des chiffres globaux de vaccination positifs - 82,8% de Belges de plus de 18 ans sont pleinement vaccinés -, nos autorités fédérales et régionales abandonnent l'ambition de restreindre nos libertés en "privé". Vous pourrez donc, très bientôt, en l'occurrence à compter du 1er septembre, recevoir autant de personnes que vous le souhaitez dans votre foyer, et côtoyer un nombre de contacts illimité.

On le sait, la situation est plus critique à Bruxelles, où les chiffres de vaccination sont moins bons. Raison pour laquelle le ministre-président Rudi Vervoort préconise une pause dans le déconfinement en ce mois de septembre. Néanmoins, concernant la disparition de la bulle sociale, même la capitale devrait embrayer.

La bulle sociale, qui fut un temps limitée à une seule personne (à Noël, notamment), mais aussi longtemps à deux et quatre contacts (la fameuse règle des 4) voire à 10 (en extérieur), pour peu que certains s'en souviennent, est toujours officiellement en vigueur cet été : depuis le Codeco du 18 juin, les Belges sont toujours limités à ne côtoyer que huit personnes en intérieur, à l'heure d'écrire ces lignes...

