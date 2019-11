Le temps sera calme et ensoleillé ce dimanche, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale.



Les maxima iront de 5 à 10 degrés. Il fera ensuite peu nuageux en soirée, avant une augmentation progressive de la nébulosité cette nuit, à partir de l'ouest. Les minima avoisineront entre ­1 et 3 degrés. Lundi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit le retour de la pluie à partir de l'ouest, suivie d'un temps variable et d'un refroidissement progressif dans les jours suivants.

Ce dimanche matin, il y aura tout d'abord un risque de brume, de brouillard et de nuages bas en Ardenne. Après leur dissipation, le temps restera sec avec de belles périodes de soleil. Les maxima s'échelonneront de 5 à 7 degrés en Ardenne et de 8 à 10 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible d'est à sud­-est, s'orientant ensuite au nord­-est. Le ciel sera peu nuageux en soirée. Brumes, brouillards givrants et nuages bas pourront à nouveau se former en Ardenne. En cours de nuit, le ciel deviendra progressivement plus nuageux à partir de l'ouest du pays. Les minima oscilleront entre ­1 degrés en Hautes­ Fagnes à +3 degrés dans l'ouest. Le vent sera faible de nord­ est et reviendra au sud. Il deviendra modéré en fin de nuit. Lundi, du brouillard givrant sera probable le matin en Ardenne, prévient l'IRM. Le temps sera d'abord sec mais la nébulosité deviendra ensuite progressivement très abondante, puis une zone de pluie atteindra le pays depuis l'ouest et touchera l'est en cours d'après­-midi. Les maxima seront de 5 degrés en Hautes­ Fagnes et de 7 à 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré à assez fort de sud, s'orientant au sud à sud­-ouest. On attend des rafales jusque 70 km/h. (INT, GEN, JUG, fr)